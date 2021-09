„Von Bio allein kann man die Welt nicht ernähren“

Wie kommt es, dass bei Produkten, die in großen Mengen vorhanden sind, ausländische Ware den Weg ins Regal findet?

Auch bei Äpfel und Kartoffeln findet die Tiroler Ware den Weg in die Supermärkte und zu den Agrarhändlern. Da die Lagertechnik sich laufend verbessert, kann man fast von einem ganzjährigen Angebot sprechen. Bei Kartoffeln ist das Angebot nicht so groß, wird aber aus Ostösterreich ergänzt.