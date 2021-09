U-Multirank: MCI erneut unter den Top 25 gelistet

Das MCI erhält dabei eine besondere Würdigung für die Kooperation von Wissenschaft und Praxis und glänzt mit herausragenden Ergebnissen in der Zusammenarbeit mit strategischen Forschungspartnern, der Einbindung von Studierenden in wissenschaftliche Projekte und Praktika, bei gemeinsamen Publikationen sowie bei internationalen Joint Degrees (gemeinsame Studienabschlüsse mit europäischen Universitäten). Es konnte außerdem ausgezeichnete Ergebnisse in der Kategorie „Teaching & Learning“ erzielen.