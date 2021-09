R. Kelly schuldig ++ Hund trauert um Besitzer

Das Urteil um Sänger R. Kelly ist da: Er wurde für schuldig befunden. In Kanada bietet eine Uni jetzt einen Kurs über die Rapper Drake und The Weeknd an. Und: Ein Hund wartet seit drei Jahren am Grab seines Besitzers. Das Video ist herzzerreißend! Das und mehr hat Annie Müller Martínez für euch beim „PUSH“-Magazin.