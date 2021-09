Tiroler Schüler bekommen Laptop oder Tablet

Was früher der Tintentod (auch Tintenkiller genannt) war, ist heute die Löschtaste. Das digitalisierte Zeitalter ist mittlerweile auch in der Schule angekommen. Denn nun werden die Kinder der 5. und 6. Schulstufe (11- bis 12-Jährige) mit gratis Laptops und Tablets ausgestattet. „Die größte Reform im Bildungsbereich seit der Schulbuchaktion“, hört man. Dann wurde es aber auch höchste Zeit, denn die Schulbuchaktion wurde bekanntlich vor ziemlich genau 50 Jahren unter Kreisky eingeführt. Österreichweit erhalten 150.000 Schüler einen Laptop oder ein Tablet, in Tirol sind es 145 Schulen mit 705 Klassen und fast 14.000 Schülern.