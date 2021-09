In der dritten Ausgabe des Motorsport-Magazins „Boxenstopp“ auf krone.tv dreht sich vieles um den 100. Sieg von Lewis Hamilton in der Königsklasse des Motorsports. Experte Richie Köck zieht seinen Hut und ist sich sicher: „Lauda hätte wohl hundert Mal das Kapperl gezogen.“ Im WM-Kampf bleibt es weiterhin spannend und Verstappen liegt nur zwei Zähler hinter dem Briten. Außerdem: In der Formel 2 setzt sich der Führende im Klassement beim Sonntagsrennen in Sochi durch, während die Formel 3 in Russland sein Ende findet - mit einem norwegischen Triumphator. Ansonsten gibt es einen Ausblick auf die Moto-GP, den Rallye-Klassiker in Finnland und das DTM-Rennen in Hockenheim.