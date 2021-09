Sowjetfilm: Den „sterbenden Bären“ im Fokus

„Everthing was forvever, until it was no more – Alles war für immer, bis es nicht mehr war“, so lautet eine Studie des im Jahre 1960 in Leningrad geborenen und heute in Berkeley beschäftigten Anthropologieprofessors Alexei Yurchack über die letzte sowjetische Generation. Dieser für das IFFI entlehnte Titel verweist auf die Widersprüchlichkeit der Sowjetunion und zugleich auf das alltäglich Paradoxe in unser aller Gegenwart.