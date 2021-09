Gastroenterologe rät: An Darmkrebs-Vorsorge denken

Jeder 17te Mensch erkrankt in Österreich im Laufe seines Lebens an einem Karzinom im Dick- und Mastdarm. Früherkennung kann hier Leben retten! Was sind denn eigentlich die ersten Anzeichen von Darmkrebs? Wie wird er behandelt? Und welche Heilungschancen gibt es? Darüber spricht Raphaela Scharf im Gesundheitsmagazin mit ihrem Gast Prof. Dr. Michael Gschwantler, der Präsident der österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie.