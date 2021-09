19-jähriger Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen

Der Österreicher überholte im Abendverkehr mehrere Fahrzeuge im Überholverbot, überfuhr eine Sperrlinie und bretterte statt erlaubten 80 mit 141 km/h über die Mattseer Landesstraße. In Seekirchen wurde er von der Polizei angehalten. Da sich der Mann im Zuge der Kontrolle auffällig verhielt, wurde er einem Amtsarzt vorgeführt. Die Untersuchung ergab eine Fahruntauglichkeit durch Cannabiskonsum. Der 19-Jährige gab an, dass er mit seiner waghalsigen Fahrweise „cool“ sein wollte. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.