Solo-Bergtour endete für 73-jährigen Mann tödlich

Tragischer Bergunfall im Rheintal! Ein 73-jähriger Rentner stürzte am Donnerstag bei einer Solo-Tour in der, knapp über der Grenze zu Vorarlberg gelegenen, Gemeinde Sennwald (Sz) in den Tod - ein Großaufgebot an Rettungskräften entdeckte seinen Leichnam in der Nacht auf Freitag unterhalb einer Felswand.