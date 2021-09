Zwei Feuerwehren gehen gemeinsam in eine Zukunft

Platzmangel plagt seit geraumer Zeit die Stadtfeuerwehr in Waidhofen an der Ybbs und die Kameraden im Stadtteil Zell. Ein gemeinsames Feuerwehrhaus soll Abhilfe schaffen. Doch die beiden Wehren wollen darüber hinaus gemeinsam den Weg in die Zukunft gehen – sie werden zusammengelegt.