Baden: Park-Beschränkung ganz ohne Schranken

Das umfassende Parkpickerl in Wien brachte viele Gemeinden im Umland jetzt zum Umdenken: Doch bis zur Einführung des „Pendler-Parkverbots“ im März 2022 will man in Baden nicht warten, bis man die Verkehrslenkung angeht. Nach der turbulenten Einführung der „grünen Zone“ gibt es auch Änderungen am Bahnhof.