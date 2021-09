Bisexuelle Sichtbarkeit ++ Bondage-Mode im Alltag

Leonardo DiCaprio investiert in zwei Unternehmen, die Fake-Fleisch produzieren, denn in seinen Augen ist das unsere Zukunft. Außerdem: Am 23. September ist Tag der bisexuellen Sichtbarkeit. Warum sind solche Aktionstage wichtig? Und: Bondage-Mode im Alltag - was hats damit auf sich? Krone Modeexpertin Sasa Schwarzjirg klärt auf. Diese und weitere Themen hat Annie Müller Martínez für euch beim „PUSH“-Magazin.