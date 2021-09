Ein Pfeifkonzert, Mahler und klassische Kulinarik

Zu Beginn steht die Veranstaltung ganz im Zeichen Gustav Mahlers. Dieser gilt als einer der berühmtesten Musiker der Spätromantik. Bereits Sonntag und Montag (26./27. 9.) kann man sich auf einen Musikalischen Spaziergang in Steinbach/Attersee begeben, dort den Entstehungsort Mahlers Dritter Symphonie erkunden. Ab dem 29. September wird diese dann an drei aufeinanderfolgenden Abenden im Großen Festspielhaus aufgeführt. Unter der Leitung von Dirigent Riccardo Minasi geben das Mozarteumorchester, der Bachchor und der Salzburger Festspiele und Theater Chor einen Einblick in den musikalischen Kosmos Mahlers. Die Alt-Partien werden von der amerikanischen „Mezzo“ Kate Aldrich übernommen.