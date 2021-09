Kaufhaus-Deal ist jetzt ein Fall für die Justiz

Bürgermeister sieht die Lage „gelassen“

Der Fall beschäftigt längst nicht nur die Kaufmannsfamilie: Mittlerweile ermittelt auch die Staatsanwaltschaft wegen Betrugs. Der Investor saß zwischenzeitlich bereits in U-Haft. Bürgermeister Klaus Portenkirchner (SPÖ) sieht den Fall „gelassen“: Die Nahversorgung im Ort sei nicht gefährdet – es gebe bereits neue Interessenten für den Markt. Zudem habe die Kommune nicht in das Nahversorger-Projekt investiert – die Investoren hätten bei der Gemeinde um einen Zuschuss angeklopft. Die Gemeindevertretung habe sich aber darauf geeinigt, erst nach einem Jahr Betrieb über etwaige Hilfen zu entscheiden. Plus: Die Gemeinde habe nach wie vor ein Vorkaufsrecht. Als das Gebäude 2018 samt 14 neuer Appartements neu errichtet wurde, schrieb die Kommune vor, dass ein Nahversorger bleiben muss.