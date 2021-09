Boomender Energiemarkt: Keine Preiserhöhungen

Konzern will günstigster Landesversorger bleiben

Heißt: Ein Haushalt mit zwei bis vier Personen, der jährlich rund 3500 Kilowattstunden verbraucht, zahlt seit August monatlich zwei Euro brutto mehr. Die Gasrechnung fällt hingegen geringer aus: Seit der Anpassung fällt der monatlich verrechnete Betrag im Schnitt um 3,57 Euro (brutto) niedriger aus. Man bleibe damit weiter der günstigste Landesversorger in Österreich, sagt Schitter. Die „Preisanpassungen“ würden sogar unter den Werten liegen, die zuletzt die Energieagentur in puncto Erhöhungen berechnet habe. Generell beobachte man die Situation am Energiemarkt genau, berichtete Generaldirektor Schitter am Mittwoch.