Moria: „Situation nach wie vor unerträglich“

Unterschiedliche Bewegungen bereiten weltweit Sorgen. Während die Taliban ihre Macht in den vergangenen Wochen zur Geltung bringen, herrschaft nach wie vor Chaos im Flüchtlingslager Lesbos. „Situation vor Ort ist nach wie vor unerträglich“, unterstreicht Caritas-Chef Klaus Schwertner. Auch wenn sich zehn europäische Länder zu Hilfeleistungen bereit erklären, sind es vor allem Frauen und Kinder, die unter der Situation am meisten leiden. NGOs sehen die Lage als besorgniserregend an.