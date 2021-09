1000 nicht oder zu spät erkannte Brustkrebsfälle

Auch Männer gefährdet

Marth erinnerte daran, dass auch Männer an Brustkrebs erkranken können. „Selten, aber doch werden auch Männer in der Gynäkologie behandelt“, 2018 erkrankten 63 Männer in Österreich an der Krebsform. „Dadurch, dass Männer weniger Fettgewebe in der Brust haben, können Knoten zwar leichter ertastet werden. Im Gegensatz zu Frauen denken sie aber weniger daran, dass es sich um Brustkrebs handeln könnte“. Daher würden sie auch oft erst dann zum Arzt gehen, wenn die Symptome bereits da seien, sagte Marth.