Neue Regelung: ein wichtiger und richtiger Schritt

Von einer Geldstrafe bis hin zur Strafverifizierung

Die Regelung kommt in einem Stufenplan: In diesem Jahr muss zumindest ein Österreicher am Feld stehen, in drei Jahren zwei und als letzte Folge dann in fünf Jahren sogar drei. Bei Verstößen gibt es heuer noch eine Geldstrafe zu je 400 Euro. Ab kommendem Jahr dann sogar Strafverifizierungen. Im Sinne des österreichischen Volleyballs ein wichtiger und mit Sicherheit richtiger Schritt!