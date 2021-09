Bedingte Haft für Tierquälerin

Falsch verstandene Tierliebe führte dazu, dass eine heute 50-jährige Frau 58 Tiere bei sich in Stotzing aufgenommen hatte: 48 Hunde, fünf Katzen, drei Frettchen und sogar zwei Stinktiere. Nachdem besorgte Nachbarn Alarm geschlagen hatten, wurden der Frau die Tiere im April 2019 schließlich abgenommen. Das Tierschutzhaus Sonnenhof in Eisenstadt kümmerte sich um die völlig verwahrlosten Vierbeiner. Bereits im vergangenen Jahr war die Frau vor Gericht deshalb zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt worden, hatte dagegen jedoch berufen. Jetzt musste sie im Rahmen der Berufsverhandlung in Eisenstadt erneut auf der Anklagebank Platz nehmen.