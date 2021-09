Nach Rassismus-Skandal: „Geisterspiel“ für Ungarn!

Beim 0:4 gegen England im WM-Qualifikationsspiel am 2. September in Budapest hatten Zuschauer englische Spieler rassistisch beleidigt sowie Gegenstände geworfen, Feuerwerkskörper abgefeuert und Treppen blockiert. Im nächsten Spiel der WM-Quali-Gruppe I spielt Ungarn am 9. Oktober in der Puskas Arena in Budapest gegen Albanien.