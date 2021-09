Älteste eineiige Zwillinge leben in Japan

Sumiyama und Kodama wurden am 5. November 1913 auf der Insel Shodoshima im Westen Japans in eine 13-köpfige Familie geboren. Ihre Familien hätten erzählten, dass die beiden Zwillingsschwestern oft darüber scherzten, die früheren Rekordhalterinnen zu überleben, gab Guinness World Records am Montag bekannt.