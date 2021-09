Katzenpensionen: Wo Ihr Tier in besten Händen ist

Eine Dienstreise, ein Krankenhausaufenthalt oder der ersehnte Urlaub steht an – und wohin mit der geliebten Mieze? Wenn sich niemand aus dem näheren Umfeld, Familien und Freundeskreis kümmern kann, gibt es Betreuungsalternativen: Tiersitter oder auch Tierpensionen. Wenn Sie Ihre Katzen an einen Ortswechsel gewöhnen wollen, sollten Sie mit der Planung frühzeitig beginnen. Die Tierecke hat kürzlich auf ihren Social-Media-Kanälen bei Tierfreunden nachgefragt, welche Katzenpensionen in Österreich empfehlenswert sind – vielen Dank an dieser Stelle für Ihre tollen Beiträge!