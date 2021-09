Muster-Parallelen zu Thiem: „Hatte 10 Kilo mehr“

Hoher Besuch im krone.at-Sportstudio! Niemand geringerer als Tennis-Legende Thomas Muster erwies uns die Ehre. Aufhänger: „Tom‘s Tiebreak“, eine gemeinsame Aktion von „Krone“ und Interwetten. Von 17. bis 24. Oktober können Sie via krone.at teilnehmen und einen einzigartigen Preis gewinnen: ein Tiebreak-Match gegen Muster am Center Court bei den Erste Bank Open. Alle Infos dazu ab 17. Oktober auf krone.at! Im Interview spricht Muster aber auch über viele spannende Themen. Unter anderem über die Parallelen zwischen ihm und Dominic Thiem hinsichtlich Verletzungspausen und Comeback-Anstrengungen. Muster über sein persönliches Jahr 1991: „Irgendwann hatte ich - nachdem ich sehr hart für das Comeback nach dem Unfall 1989 gearbeitet hatte - einfach keine Energie mehr. Also habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört. Und irgendwann hatte ich zehn Kilo mehr, war DJ und habe geraucht. Dann habe ich wieder angefangen, Tennis zu spielen.“