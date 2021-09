Schlimmer Verdacht: Wurde Katze angeschossen?

Der Besitzer der Katze hatte noch am Freitagabend Anzeige erstattet. Sie war nach vier Wochen wieder aufgetaucht, hatte aber ein schwere blutende Wunde am Kopf. Eine Tierärztin äußerte den Verdacht, dass eine Schussverletzung vorliegen könnte. Laut den Anrainern seien in den letzten Monaten mehrere Katzen im Raum Raning bei Gnas verschwunden.