Wachsende Lichtverschmutzung bedroht Artenvielfalt

Straßen- und Fassadenbeleuchtung, hinterleuchtete Werbetafeln, Flutlichtanlagen, Auto- und Motorradscheinwerfer: Kunstlicht ist eine tolle Erfindung, die uns bis in die Nacht aktiv sein lässt und die Sicherheit auf den Straßen und Wegen erhöht. Das ist die eine Seite. Doch zugleich verschwindet die Nacht. In Europa werden die Nächte jedes Jahr um fünf Prozent heller. Wer etwa in Vorarlberg in einer klaren Nacht mit freiem Auge die Milchstraße erspähen will, muss sich schon ein überaus exponiertes Plätzchen aussuchen. „Es ist gut belegt, dass die zunehmende Lichtverschmutzung den menschlichen Biorhythmus durcheinanderbringt und dadurch unsere Gesundheit beeinträchtigt“, benennt Umweltlandesrat Johannes Rauch eine der negativen Folgen.