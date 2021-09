Zottelmonster mit Vorliebe für Katzen: Alf ist 35

Sein rauchig-raues „Hahaha - ich lach‘ mich tot“ klingt unvergessen in den Ohren. Lange Zeit wollte der heute 80-Jährige am liebsten gar nicht über Alf sprechen und klagte, die Serie habe ihm die weitere Karriere ruiniert. Rollenangebote seien danach ausgeblieben. Stattdessen habe er Anfragen von Privatleuten bekommen, ob er nicht Geburtstagsgrüße an ihre Verwandten aufnehmen könnte. Bis heute fühlt sich Piper, der in München lebt, auf die Figur reduziert.