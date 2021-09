Drei verletzte Jugendliche bei Motorradunfall

Bei einem Motorradunfall in Bad Vigaun (Tennengau) sind am Sonntagnachmittag drei Jugendliche auf einer Parkbank verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Montag in der Früh mitteilte, kam der 18-jährige Motorradlenker gegen 13:35 Uhr in einer Rechtskurve zu Sturz. Das Motorrad rutschte weiter in die Parkbank, auf der sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren saßen.