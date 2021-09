WSG-Spieler schießt nach Debakel gegen Mitspieler

Raffael Behounek (WSG-Verteidiger/via Sky): „Ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal, wie ich das einordnen soll, weil es halt so schlecht ist. Die Vorstellung heute war bodenlos. Ein paar Spieler sollten sich jetzt wirklich einmal hinterfragen, ob sie am Montag dann wieder zum Training erscheinen. Wir können nicht zu dritt oder zu viert Fußball spielen, das geht nicht. Am Mittwoch gegen den GAK kriegen wir so auch drei Stück. Ich weiß nicht, ob es ein paar Spieler nicht freut. Ein paar Spieler haben die Qualität nicht, ein paar Spieler sind nicht in Form.“