Justizkrimi elf Jahre nach Bordell-Brand

DNA-Spuren oder Fingerabdrücke fanden sich nicht am Tatort in der Rossau, die Brandstiftung blieb ungeklärt. Im Herbst vor zwei Jahren gab plötzlich ein in Suben (OÖ) wegen Erpressung einsitzender Türke an, er habe damals ein Fenster des fast fertigen Nachtclubs aufgedrückt und in den Innenräumen Feuer gelegt. Angeblich deshalb, weil ihm ein anderer Tiroler Rotlicht-Zampano 350.000 Euro versprochen habe. Er selbst und besagte Rotlichtgröße waren daher am Landesgericht angeklagt. Der eine wegen der Brandstiftung, der andere wegen der Anstiftung.