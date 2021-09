Neue Drive-in-Teststraße mit PCR-Checks geplant

Stark steigend waren auch gestern wieder die Infektions- und Patientenzahlen im Land – einzig die Impfquote (72 Prozent sind vollimmunisiert) stagniert. Auch deshalb ist der Bedarf an niederschwelligen Testangeboten angestiegen. Seitens des Landes wird nun dort reagiert, wo die Inzidenz (350,3) am höchsten ist – in Krems. Wie das Büro der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig bestätigt, soll am Areal der Firma Brantner „schon bald“ eine neue Drive-in-Teststraße eröffnet werden.