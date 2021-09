E-Bike-Unfälle steigen dramatisch an

Ob durch die hügelige Weingegend im Süden oder in der obersteirischen Bergwelt: Die Steiermark ist ein Paradies für E-Biker. In den letzten Jahren - und befeuert durch die Corona-Pandemie - schwingen sich immer mehr Steirer in den Sattel und setzen dabei auf Fahrräder mit unterstützendem Elektro-Motor. Ein an sich erfreulicher und gesunder Trend, doch leider nehmen auch die Unfälle mit E-Bikes dramatisch zu.