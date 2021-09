Das ist Niederösterreichs „1.2.3. Mobilitätsplan“

Ebner: Resolutionsantrag in der nächsten Landtagssitzung

„Uns liegt viel daran, den Öffentlichen Verkehr zu stärken. Deshalb wollen wir mit diesen Forderungen an Ministerin Gewessler nicht polarisieren, sondern vielmehr helfen und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Denn wir sehen viele Herausforderungen auf uns zukommen, die nur durch oder in enger Zusammenarbeit mit dem Bund erledigt werden können. Was klar ist: Wir werden diesem Appell Nachdruck verleihen. Unter anderem, indem wir in der Landtagssitzung nächste Woche eine entsprechende Resolution einbringen werden. Das fordern wir und daran werden wir die Ministerin erinnern, so oft und so lange bis auch in diesem Bereich Investition folgen“, so Ebner abschließend.