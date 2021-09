Best of Fashion Week ++ Lugners wilde Vodka-Party

Diese Society-Woche stand ganz im Zeichen der Mode: die Vienna Fashion Week trotzt der Pandemie und läuft mit strengem Sicherheitskonzept und unter dem Motto „Together in Fashion!“ noch bis Samstag. Adabei-TV war bei der Eröffnung und backstage bei der Callisti-Fashion-Show. Aber auch abseits der Fashion Week war diese Woche einiges los. Lugner präsentierte seinen eigenen Vodka und der ganze „Zoo“ feierte ausgiebig mit. In der Albertina wurde zur jährlichen Spenden-Gala geladen. Diese und weitere Highlights der Woche gibt es wie jeden Freitag in der Adabei Primetime (siehe Video oben).