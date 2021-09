Bergsteigerin aus alpiner Notlage gerettet

Die Frau war mit einer Freundin Tage zuvor vom Königssee in Deutschland über das Ingolstädter Haus zum Riemann Haus gegangen. Von dort führte die Route weiter zur Biwakschachtel am Wildalmkirchl und anschließend in Richtung Hochkönig. Am heutigen Donnerstag wollten die beiden den Lamkopf im Grenzbereich Pinzgau-Pongau überqueren. Nach etwa 400 Metern geriet die 48-Jährige körperlich in einen derartig schlechten Zustand, dass sie von selbst nicht mehr weiterkonnte.