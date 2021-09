TechnoAlpin: Teile aus Volders für 2400 Skigebiete

Immer mehr Skigebiete

Wohin geht die Entwicklung? In punkto Kundenanzahl aufwärts, denn die 2400 Skigebiete sind ein Plus von 400 gegenüber dem Jahr 2015. In Volders erweiterte man seit der Einweihung die Büro- und Lagerflächen um die Hälfte. 30 Mitarbeiter sind derzeit beschäftigt. „Die Suche nach neuen Arbeitskräften ist einer der großen Herausforderungen“, bestätigt Gummerer ein Bild, das sich in vielen Branchen abzeichnet.