Trafiküberfall: Schlug Täter ein zweites Mal zu?

Auch beim Coup am Mittwoch war der Täter kurz vor Geschäftsschluss in der Trafik am Franz-Jonas-Platz aufgetaucht. Er bedrohte den 56-jährigen Verkäufer mit der Waffe, erbeutete Bargeld und verstaute es in einer grauen Umhängetasche, ehe er in Richtung Prager Straße flüchtete.