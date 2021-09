Waltraud Langer als ORF-Landesdirektorin bestellt

In ihrem neuen Job warten auf Langer einige Baustellen. So stehen in der Redaktion in den kommenden Jahren mehrere Pensionierungen an. Auch die Inhalte müssen verjüngt werden. Dazu will Weißmann den gesamten ORF - also auch die Landesstudios - stärker digitalisieren und verstärkt mit Online-Inhalten vertreten sein.