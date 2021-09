Schmerzen: Elton John unterbricht Abschiedstournee

Elton John, zu dessen bekanntesten Liedern „Candle in the Wind“ zählt, will aber dennoch wie geplant am 25. September in Paris bei einem Konzert für den Klimaschutz und gegen Armut auftreten. Dies sei körperlich weniger anstrengend als ein abendfüllendes Konzert, erklärte er zur Begründung. An dem Tag sollen in mehreren Städten der Welt zeitlich versetzt große „Konzerte für den Planeten“ stattfinden.