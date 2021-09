Pkw-Lenker kracht im Zillertal in Polizeiauto

Autofahrer leicht verletzt

Ein hinter ihm fahrender 48-Jähriger übersah das Wendemanöver und prallte mit seinem Pkw in die linke hintere Seite des Polizeiautos. Der Mann verletzte sich dabei leicht an der linken Hand. Die beiden Polizisten sowie der Beifahrer des 48-Jährigen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.