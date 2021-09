Alko-Lenkerin (46) kracht in Tirol in Gegenverkehr

Eine 46-jährige Frau hat am Mittwoch eindeutig zu tief ins Glas geschaut und einen Unschuldigen ins Krankenhaus befördert. Die Einheimische geriet in Niederbreitenbach auf die Gegenfahrbahn und krachte in den entgegenkommenden Wagen eines 19-Jährigen. Beide Lenker wurden leicht verletzt.