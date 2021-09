Unveröffentlichtes Lennon-Lied ++ Surfende Hunde

Sollte die Kirche in Österreich liberaler werden? Wir haben uns mal umgehört, was IHR so dazu sagt. Außerdem: eine Kassette mit einem unveröffentlichten Lied von John Lennon wird jetzt versteigert! Und: surfende Hunde für den guten Zweck. Das alles und mehr gibt’s von Annie Müller Martínez bei eurem „PUSH“-Magazin.