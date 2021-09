Badeunfall im Gänsehäufel: Frau (80) untergegangen

Ein Badeunfall hat sich am Dienstagnachmittag im Wiener Gänsehäufel an der Alten Donau ereignet. Eine 80-jährige Frau war leblos im Wasser treibend entdeckt und von einem Bademeister sowie Ersthelfern geborgen worden. Nach Angaben des Wiener Gesundheitsverbunds befand sich die Frau in kritischem Zustand.