Wer mag mit wem nach dem harten Wahlkampf?

Schwächung der FPÖ

„Wer Kickl-freie Politik will, wählt die Volkspartei“, wirbt Hattmannsdorfer um eine Schwächung der FPÖ im Land. Die aber denkt gar nicht daran, ihren Bundesparteichef zu verstecken: Kickl tourt derzeit als „Corona-Skeptiker“ an der Seite von LH-Vize Manfred Haimbuchner durch Oberösterreich: gestern in Linz und Freistadt, heute wieder in Linz, in Ried (17. 9.), und nochmal in Linz (24.9.). Die FPÖ will „die rechtskonservative Zusammenarbeit“ mit der ÖVP trotz alledem fortsetzen. Nach der Wahl zählen all die Emotionen eh nicht mehr