Sturm-Coach Ilzer: Vom Fan auf die große Bühne

Am Donnerstag wartet in Ihrem ersten Europa-League-Spiel in einer Gruppenphase mit dem AS Monaco ein Team, das einen zehnmal größeren Marktwert hat als Sturm. Verspürt man da Ehrfurcht?

Nein, Ehrfurcht wäre hier falsch. Wir werden einen sachlichen Blick auf ihre Qualitäten legen und gleichzeitig unseren Burschen Vertrauen schenken. Monaco mag vielleicht nicht so gut in die Meisterschaft gestartet sein, aber selbst den kühnsten Optimisten muss ich sagen, dass unsere Siegchancen am Papier bei fünf zu 95 liegen. Wir glauben aber fest an diese fünfprozentige Chance!