Anrainer-Ärger durch neue „Grüne Zone“

Anhand der Marchetstraße zeigt sich das Dilemma in Baden derzeit am deutlichsten. Während in jenem Bereich, der nun in der „Grünen Zone“ liegt, zahlreiche freie Parkplätze zur Verfügung stehen, parken im westlichen Abschnitt Autos dicht aneinander. Denn dort erspart man sich die fünf Euro für einen Tagesparkschein. Der Widerstand bei Anrainern gegen die aktuelle Zoneneinteilung wächst daher nun täglich. Denn viele von ihnen müssen seit der Einführung Anfang September mitunter mehrere hundert Meter vom Parkplatz zu ihrem Haus zurücklegen – nicht nur in der Marchetstraße, sondern in den meisten an die „Grüne Zone“ grenzenden Straßenzügen.