In Reininghaus zieht Leben ein

Wir marschieren weiter und gelangen zu einer Physiotherapie-Praxis, die ebenerdig in einem der „Quartiere“ in Reininghaus eingerichtet ist. „Es war eine bewusste Entscheidung, hierher zu ziehen. Es werden noch viele, viele Leute folgen - und da wird auch der Bedarf an Physiotherapie groß sein“, erklärt Martina Goliasch. Im März eröffnete man das Zentrum mit drei Therapieräumen. „Die Infrastruktur ist sehr gut, wenn die Straßenbahnlinie fertig ist, bringt das eine weitere Belebung“, ergänzt Kollegin Barbara Brottrager.