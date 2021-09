Streit um Lokalverbot vor Nachtbar eskaliert

Wirbel gab es am Sonntag in den frühen Morgenstunden vor einer Nachtbar in Reutte in Tirol: Ein Security und ein 42-Jähriger waren sich aufgrund eines Lokalverbots in die Haare geraten. Schließlich mischte sich auch noch eine Frau (32) in die Auseinandersetzung ein. Bilanz: Zwei Verletzte!