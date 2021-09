Einheimischer (74) kracht ungebremst gegen Mast

Warum der 74-jährige am Freitag gegen 18 Uhr gegen einen Mast gefahren ist, bleibt vorerst unklar. Im Innsbrucker Kreuzungsbereich Holzhammerstraße/Innrain kam er von der Fahrbahn links ab und prallte dann gegen den Mast mit einer Straßenlaterne. Der Lenker selbst sowie seine Beifahrerin (60) wurden mit erheblichen Verletzungen mit der Rettung ins Krankenhaus Innsbruck eingeliefert. Wie am Foto zu sehen, entstand am Pkw und an der Straßenlaterne schwerer Sachschaden.