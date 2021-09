Die „Renten-Stoanis“ spielen noch immer auf

Nach Aus: Krankheit und Schicksalsschlag

Fritz erinnert sich: „Wir sind auch mit Fieber und Schmerzen auf die Bühne gegangen.“ Nach dem Karriereende traf ihn ein schwerer Schicksalsschlag: Ziehtochter Christine starb an Brustkrebs. Die Familie konnte die 50-Jährige auf ihrem letzten Weg begleiten und so ihren letzten Wunsch erfüllen. „Nicht auszudenken, wenn wir in dieser Zeit noch auf der Bühne gestanden wären.“