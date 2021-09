Corona - Aufruf nach Fällen in Tiroler Restaurant

Nach mehreren positiven Corona-Fällen mit Delta-Mutationsverdacht bei Personen aus dem Bezirk Kufstein, die sich am 5. und 6. September im Restaurant „Pizzeria Zum Metin“ in Wörgl aufgehalten hatten, hat das Land Tirol vorsorglich einen öffentlichen Aufruf gestartet. Personen, die sich an denselben Tagen ebenfalls dort befanden, wurden gebeten, vorsorglich einen PCR-Test durchzuführen.